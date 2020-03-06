Adem Büyük'ün gözü milli formada - Son Dakika
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Adem Büyük'ün gözü milli formada

6 saat önce

Galatasaray'da Falcao ve Andone'nin sakat olduğu dönemde attığı gollerle Sarı- Kırmızılılar'a kritik maçlar kazandıran Adem Büyük'e, şimdi de EURO 2020 yolu açıldı.

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Galatasaray'da Falcao ve Andone'nin sakat olduğu dönemde attığı gollerle Sarı- Kırmızılılar'a kritik maçlar kazandıran Adem Büyük'e, şimdi de EURO 2020 yolu açıldı.


Cenk Tosun'un şanssız şekilde sakatlanarak Avrupa Şampiyonası'nı kaçıracak olması sebebiyle adı tekrar A Milli formayla anılan 32 yaşındaki futbolcuyu büyük heyecan sarmış durumda.


Hocası Fatih Terim'den daha fazla süre talebinde bulunan Adem, kalitesini tekrar kanıtlayarak, bir hayalini daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.


Şenol Güneş'in de Adem'in form grafiğini yakından takip edeceği öğrenildi.


Adem Büyük, bu sezon 28 resmi maçta 10 gol atmayı başardı. (Fanatik)

Galatasaray, Adem Büyük, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:20 
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