Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a döndü

Tecrübeli futbolcu 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Yeni Malatyaspor'da forma giymiş, 2019-2020 sezonunu Galatasaray'da geçirmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Galatasaray 'da forma giyen 33 yaşındaki forvet Adem Büyük ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor , daha önce 2 sezon formasını giyen Adem Büyük 'ü yeniden kadrosuna dahil etti.

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