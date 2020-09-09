Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a imza attı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük'ü kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yeni Malatyaspor, hücum hattını deneyimli forvet Adem Büyük ile güçlendirdi. Malatya ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı. Adem Büyük için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin" denildi.