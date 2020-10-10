Adem Büyük: "Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum" - Son Dakika

Adem Büyük: "Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum"

10.10.2020 12:13
Adem Büyük:

Galatasaray'dan, Yeni Malatyaspor'da transfer olan golcü futbolcu Adem Büyük, "Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum" dedi.

Galatasaray'dan, Yeni Malatyaspor'da transfer olan golcü futbolcu Adem Büyük, "Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum" dedi. Deneyimli golcü, Yeni Malatyaspor'un geçen sezon yaşanan sıkıntının da bir daha yaşanmaması adına kulüp ve şehrin bir bütün olması gerektiğini söyledi.

Galatasaray'dan bu sezon Yeni Malatyaspor'a tekrar dönen Adem Büyük, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray gibi büyük bir camiadan Malatyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten Büyük, "Galatasaray'da çok güzel günlerim geçti. Yeni sezonda onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Şehir ve camia olarak Malatya'yı istediğini belirten Adem Büyük, aynı şekilde camianın da kendisine sahip çıktığını ifade ederek, "Kulüp olarak, camia ve taraftar olarak güvendiğim yere gelmek istediğimi defalarca söylemiştim. Burada olduğu için ayrıca mutluyum" dedi.

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden deneyimli golcü, "Kötü de oynamadık aslında ama yeni bir takımız, yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Bu yüzden biraz sıkıntılar yaşadık. Milli ara bize çok iyi gelecek" şeklinde konuştu.

Geride kalan karşılaşmalarda basit goller yediklerini ve takım olarak tam adapte olamamanın sıkıntısını yaşadıklarını kaydeden Adem Büyük, yeni oyunculardan kurulu bir takım olmalarının saha içini ilk etapta etkilemesinin normal olduğunu ifade etti.

Son olarak sahalarında oynadıkları Antalyaspor karşısında da takım olarak çok iyi savunma yaptıklarını da belirten Büyük, "Çok net olmasa da gol pozisyonlarına girdik. Golleri atabilseydik daha farklı skora ulaşabilirdik. Önemli olan takım olarak hep birlikte oynamamızdı. Herkes mücadele etti, koştu. Daha önce de buradaki başarılı olduğumuz sezonlarda da yaptığımız en önemli iş de buydu, birlikte oynamak. Bunu da başardık sonuçta ve 1-0 kazandık, 3 puanı hanemize yazdırdık. Bizim için iyi bir moral oldu, milli araya moralli girdik" ifadelerini kullandı.

Takımda şuan her şeyin yolunda olduğunu dile getiren Adem Büyük, "Şimdi daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Geçen seneki durumu bir daha yaşamamak adına kulüp olarak, şehir olarak hep birlikte bütün olmamız gerekiyor. Biz elimizden geleni bundan önce olduğu gibi yapmaya devam edeceğiz. Geçen sezonu geride bırakıp artık kötüyü konuşmamak gerekiyor. Güzel şeyler konuşmamızın zamanı, buradan taraftarlarımıza da ricada bulunuyorum. Bize sadece destek olsunlar, biz elimizden geleni yapacağız. Bundan emin olabilirler" diyerek güven verdi.

Takıma yeni katılan oyuncuların uyum süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Büyük, "Daha önce burada oynamamış, havasını, kültürünü bilmeyen arkadaşlarımız var. Onların en kısa zamanda takıma adapte olmaları adına bizlerde yardımcı oluyoruz. Transferlerimizin hepsi de önemli isimler. bize çok katkı sağlayacaklar. Bunun için bu süreçte bizlerde yardımcı olacağız. Geçen seneki kötü tabloyu bir daha yaşamamak için böyle transferlere ihtiyacımız vardı. Yönetim, teknik kadro olarak, sıkı bir transfer dönemi geçirdik. Tabi eksikliklerimiz var bundan sonra da olacaktır ama biz Malatyaspor'u tekrar o eski günlere döndürmek adına var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Avrupa Liglerine katılan takımların genelde aynı sıkıntıyı yaşadıklarını da dile getiren deneyimli deneyimli golcü, "Bu sıkıntıyı bir daha yaşamamak istiyoruz. Milli takıma giden oyuncularımızın da dönmesi ile beraber önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçında iyi bir skorla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Takım olarak şuan bir hedef koymanın da henüz erken olduğunun altını çizen Adem Büyük, "Çünkü yeni bir takımız, adapte dönemindeyiz. Bunu en kısa sürede atlatacağız ve 2-3 haftada daha sağlam daha güçlü, rakiplerine korku veren bir Malatyaspor olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Adem Büyük: Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum
Adem Büyük: Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum
Adem Büyük: Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum
Adem Büyük: Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Malatyaspor, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adem Büyük: 'Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum' - Son Dakika Spor

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