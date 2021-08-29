Adem Büyük, Yeni Malatyaspor formasıyla 100. maçına çıktı

Tecrübeli futbolcunun fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Kaptanımız Adem Büyük, Gaziantep FK müsabakası ile şanlı formamız altında 100. resmi maçına çıktı. Adem Büyük'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, Adem Büyük için kutlama mesajı yayımlandı.

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