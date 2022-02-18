Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da Adem Çakıcı'nın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi trafikte seyir halindeyken Adem Çakıcı'nın kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Çakıcı'nın yaralandığı silahlı saldırının bir motosiklet ve otomobildeki kişilerce yapıldığını tespit etti.

Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.