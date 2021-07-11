Adem Çıtlak Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı oldu - Son Dakika

Divan Başkanlığını Feyzi Özgöller'in yaptığı genel kurulda gelir gider raporları ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde Adem Çıtlak kullanılan oyların 71'ini alarak Özel Sanayi Sitesinin yeni başkanı olurken, Mustafa Uzun ise 61 oyda kaldı.

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