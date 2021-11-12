ADEM'de eğitim gören kadınlar tarihi ve turistik yerleri gezdi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) eğitim gören 57 kadın kursiyer, düzenlenen etkinlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Başkale Kaymakamlığı, ADEM'de eğitim gören kadın kursiyer için kültür gezisi düzenledi.

Gezi kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'i gezen kadınlar, 3 gün boyunca buraların doğal güzellikleri ile tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

İlk defa böyle bir geziye katıldığını belirten Sevda Yılmaz, "Çok güzel yerleri gezdik. Bu gezide emeği geçen Kaymakamımız Asım Solak başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha önce hiç gitmediği yerleri görme fırsatı bulduğunu ifade eden ADEM Proje Koordinatörü Rabia Mühirci ise "Buralara hiç gelmemiştik. Bu kadar güzel yerleri yerinde görmek gurur verdi bizlere. Bu organizasyonda emeği geçen Kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ederim."diye konuştu.