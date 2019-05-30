Son Dakika Haberleri: ADEM'de "kitap okuma halkası" oluşturuldu
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ADEM'de "kitap okuma halkası" oluşturuldu

1 saat önce

Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, ilçedeki Aile Destek Merkezi (ADEM) binasında kadınlarla bir araya gelerek, "kitap okuma halkası" oluşturdu.

ADEM'de
Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, ilçedeki Aile Destek Merkezi (ADEM) binasında kadınlarla bir araya gelerek, "kitap okuma halkası" oluşturdu.
Özkan'ın ADEM'e bağışladığı kitaplardan, 20 kurs hocası ve 430 kursiyer faydalanacak.
Kursiyerlerle halka oluşturarak kitap okuyan Özkan, yaptığı açıklamada, kitap okumanın sadece okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.
Herkesi kitap okumaya davet eden Özkan, "Kitap okumayan insan kendini geliştiremez. Kitap okumak, düşünme gücümüzü geliştirmektir. Geleceği yetiştiren annelerin daha çok okuması için zemin hazırlamaya yardımcı oluyorum ve olmaya devam edeceğim." dedi.
ADEM'deki kursiyerler desteklerinden dolayı Özkan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:03 Kaynak: AA
Arzu Özkan, Tatvan, Gönül Elçileri, Güncel
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