Son Dakika Haberleri: ADEM'de yılsonu sergisi
Son Dakika Güncel Haber

ADEM'de yılsonu sergisi

27 dakika önce

Muş Aile Destek Merkezinde (ADEM) kurs gören kadınlar, yılsonu sergisinde el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

ADEM'de yılsonu sergisi, System.String[]
Muş Aile Destek Merkezinde (ADEM) kurs gören kadınlar, yılsonu sergisinde el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

ADEM'de düzenlenen serginin açılış törenine Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, eşi Dr. Meşide Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri ve kadınlar katıldı. Kadınların ürettiği eserleri inceleyen Vali Gündüzöz, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada devletin desteği ile yetişkinlerin eğitimleri noktasında kurslar açıldığını ifade eden Vali Gündüzöz, "İŞ-KUR olsun, halk eğitim merkezi müdürlüğü olsun pek çok kurumun bir arada, yetişkinlerin eğitimleri noktasında kurs sergileri var. ADEM son derece önemli bir merkez. Bu eğitim önemli. Eğitimin sadece okul çağı ile sınırlı olması düşünülemez, yetişkin eğitimi de önemli. Hanımlar burada hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de güzel ürünler yapıyorlar. Bu ürünlerle de aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. İŞ-KUR'un burada sigortalarını ödemesi, ücretlerini ödemesi de önemli. Burada geleneksel sanatların da yaşatılması ayrı bir değer oluyor. Kursa katılan kursiyerleri, emeği olan kurumları ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Bu ürünlerin satışlarının sağlanması için çalışmalarımız var" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından, kurslara katılan usta öğreticilere katılım belgesi takdim edildi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
İlker Gündüzöz, Ahmet Arıbaş, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:20:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADEM'de yılsonu sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]