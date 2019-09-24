ADEM'den güvenlik güçlerine aşure ikramı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara yönelik faaliyet yürüten ADEM, ilçedeki güvenlik güçlerine aşure dağıttı.



Silopi Kaymakamlığı bünyesinde kadınlara istihdam sağlamak için faaliyet yürüten ADEM, ilçedeki güvenlik güçlerine aşure dağıttı. ADEM Müdürü Aylin Ökten ve çeşitli kurslarda eğitim gören kadınlar, kendi imkanları ile yaptıkları aşureyi güvenlik güçlerine dağıttı.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ökten, aşure ayı nedeni ile böyle bir etkinlik yaptıklarını, kendilerine destek veren İlçe Kaymakamı sezer Işıktaş'a teşekkürlerini iletti. - ŞIRNAK