ADEM'den kursiyerlere Kapadokya turu
1 saat önce
Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kadın kursiyerler için Kapadokya turu düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kadın kursiyerler için Kapadokya turu düzenledi.
Aile Destek Merkezi (ADEM) meslek edindirme kurslarına katılan 80 kadın, Kapadokya
gezisinde keyifli vakit geçirdi.
Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini gezen kursiyerler, kendilerine bu imkanı tanıyan Araban Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın ve Araban
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Orhan Behcet'e
teşekkür etti.
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