Son Dakika Haberleri: ADEM'den kursiyerlere Kapadokya turu
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ADEM'den kursiyerlere Kapadokya turu

1 saat önce

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kadın kursiyerler için Kapadokya turu düzenledi.

ADEM'den kursiyerlere Kapadokya turu, System.String[]

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kadın kursiyerler için Kapadokya turu düzenledi.

Aile Destek Merkezi (ADEM) meslek edindirme kurslarına katılan 80 kadın, Kapadokya

gezisinde keyifli vakit geçirdi.

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini gezen kursiyerler, kendilerine bu imkanı tanıyan Araban Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın ve Araban

Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Orhan Behcet'e

teşekkür etti.

Kapadokya, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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