Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Aile ve Destek Merkezi (ADEM) tarafından "Mevlid Kandili" dolayısıyla bir program düzenlendi.



ADEM tarafından düzenlenen programla bir araya gelen kadınlar, Hazreti Muhammed (sav)'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili'ni dualarla idrak ettiler. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen programda, Kur'an kursu öğreticilerinden Sevda Elbir tarafından sohbet yapılarak Mevlid okundu.



Düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla sona erdi. Programın sonunda kadınlara lokma tatlısı ikram edildi.



Düzenlenen programa ADEM Koordinatörü Münevver Miç Erat da katıldı. - BİTLİS