Son Dakika Haberleri: Adem Kılıççı'dan polise darp olayıyla ilgili son dakika açıklaması
Son Dakika Spor Adem Kılıççı'dan polise darp olayıyla ilgili son dakika açıklaması - Son Dakika Spor

Adem Kılıççı'dan polise darp olayıyla ilgili son dakika açıklaması

6 saat önce

Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olan Adem Kılıççı, arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral ile eğlenmek için gece kulübüne gitmiş ve gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan tartışma sonrası polis feci şekilde darp edilmişti.

Adem Kılıççı'dan polise darp olayıyla ilgili son dakika açıklaması, System.String[]

Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olan Adem Kılıççı, arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral ile eğlenmek için gece kulübüne gitmiş ve gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan tartışma sonrası polis feci şekilde darp edilmişti.

İddialara göre milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikayetçi oldu.

"ADALET ER YA DA GEÇ TECELLİ EDER"

Bunun üzerine Survivor şampiyonu sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Hakkımda çıkan 'Polis memurunun kafasında cam şişe kırdı' şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Bahsi geçen olayın gerçekleştiği gün, eğlenmek için bir arkadaşımla gece kulübüne gittiğim doğrudur. Mekanda diğer arkadaşlarımla tesadüfen karşılaştım. Ancak olay olduğunda ben lavabodaydım. Benim olayla kesinlikle bir ilgim ve alakam yoktur. Kamera görüntülerinde de bu husus çok açık ve net görünmektedir. Aksine olayın gerçekleştiği yere geldiğimde tüm iyi niyetimle tarafları ayırmak ve ortamı sakinleştirmek için elimden geleni yaptım. Daha sonradan polis memuru olduğunu öğrendiğim arkadaşa da ilk yardımı uyguladım. Yapılan asılsız bu haberler şahsımı itibarsızlaştırmakta ve karalamaktadır. dava sonunda da beraatime karar verileceğine tüm yüreğimle ve iyi niyetimle inanıyorum. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmaması adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Unutmayın ki; adalet er ya da geç tecelli eder."

Adem Kılıççı, Polis, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:13 
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