ADEM kursiyerleri, Diyarbakır annelerinin gününü kutladı - Son Dakika
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ADEM kursiyerleri, Diyarbakır annelerinin gününü kutladı

08.05.2022 17:41
ADEM kursiyerleri, Diyarbakır annelerinin gününü kutladı

Diyarbakır Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) usta öğretici ve kursiyerleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Diyarbakır Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) usta öğretici ve kursiyerleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Bağlar ADEM'deki kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, annelerle sohbet ederek, onlara karanfil verdi.

Diyarbakır annelerinin örnek bir direniş sergilediğini dile getiren Çetin, "Bir annenin en değerli varlığı çocuğudur. Diyarbakır anneleri de haklı talepleri olan evlatları için eşsiz bir duruş sergiliyor. Biz eylemin ilk gününden beri annelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Anneler Günü, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ADEM kursiyerleri, Diyarbakır annelerinin gününü kutladı - Son Dakika


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