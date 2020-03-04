ADEM kursiyerleri Mehmetçik için dua etti - Son Dakika
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ADEM kursiyerleri Mehmetçik için dua etti

12 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

ADEM kursiyerleri Mehmetçik için dua etti, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Kursiyerler ve usta öğreticiler, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti, Kur'an-ı Kerim ve Fetih suresi okudu.

Merkez koordinatörü Akın Karıkutal, kahraman Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiklerini söyledi.

Karıkutal, "Kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okudu. Allah, kahraman Mehmetçiğimize her daim zaferler nasip etsin. Ayakları taşa denmesin." dedi.

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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