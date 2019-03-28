Son Dakika Haberleri: Adem Kursiyerlerinden Mevlit

Adem Kursiyerlerinden Mevlit

23 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitimlerini tamamlayan kursiyerler mevlit okuttu.

Adem Kursiyerlerinden Mevlit, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitimlerini tamamlayan kursiyerler mevlit okuttu.

ADEM'de eğitim gören 24 kadın, sertifikalarını aldı.

Yaşadıkları sevinci ilçe sakinleriyle paylaşan kursiyerler, ADEM'de mevlit programı düzenledi.

Kurs sorumlusu Fatma Budan yaptığı açıklamada, sertifikalarını alan kursiyerleri kutladığını söyledi.

Budan, "Büyük sevinç yaşayan kursiyerlerimiz kendi aralarında program düzenlemeyi düşündüler. İlçedeki kadınların da katılımıyla mevlit programımız yoğun ilgi gördü." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA

Karlıova, Bingöl, Güncel
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