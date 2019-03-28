Adem Kursiyerlerinden Mevlit

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitimlerini tamamlayan kursiyerler mevlit okuttu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitimlerini tamamlayan kursiyerler mevlit okuttu.



ADEM'de eğitim gören 24 kadın, sertifikalarını aldı.



Yaşadıkları sevinci ilçe sakinleriyle paylaşan kursiyerler, ADEM'de mevlit programı düzenledi.



Kurs sorumlusu Fatma Budan yaptığı açıklamada, sertifikalarını alan kursiyerleri kutladığını söyledi.



Budan, "Büyük sevinç yaşayan kursiyerlerimiz kendi aralarında program düzenlemeyi düşündüler. İlçedeki kadınların da katılımıyla mevlit programımız yoğun ilgi gördü." dedi.

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