Son Dakika Haberleri: ADEM kursuyla sorunlarını yendi, işinin patronu oldu
Son Dakika Güncel ADEM kursuyla sorunlarını yendi, işinin patronu oldu

ADEM kursuyla sorunlarını yendi, işinin patronu oldu

16 dakika önce

Muş Aile Destek Merkezi ADEM) bünyesinde açılan kuaför kursuna katılan ve kursu başarıyla tamamlayan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Hava Akın, ADEM sayesinde hem psikolojik sorunlarını yendi hem de kendi işinin patronu oldu.

ADEM kursuyla sorunlarını yendi, işinin patronu oldu, System.String[]

Muş Aile Destek Merkezi ADEM) bünyesinde açılan kuaför kursuna katılan ve kursu başarıyla tamamlayan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Hava Akın, ADEM sayesinde hem psikolojik sorunlarını yendi hem de kendi işinin patronu oldu.


Muş'ta yaşayan ve psikolojik sorunları olan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Hava Akın, ADEM merkezindeki katıldığı kuaför kursunu başarıyla tamamlayarak kendi kuaför salonunu açtı. Uzun süredir psikolojik sorunla mücadele ettiğini anlatan Havva Akın, kursla tanışmadan önce çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. 1,5 sene boyunca bir odadan çıkmadığını kaydeden Akın, "3 sene oyunca psikolojik tedavi gördüm, ilaç kullandım. ADEM kursuna doktorum beni yönlendirdi. Çok sosyal biri olmama rağmen insanlardan sürekli kaçıyordum. Konuştuğum tek kişi vardı o da; doktorum ve çocuklarım. Çocuklarımla da sadece istedikleri şeyleri karşılamak için cevap verirdim. Onların işlerini görüp tekrar odaya geçerdim. ADEM kursuna geçtikten sonra çok önemli gelişmeler oldu hayatımda. Şu anda herkesle konuşabiliyorum, hiç gülmezdim. Kursa ilk gittiğim zamanlarda sürekli susardım. İlaç kullanırdım ve sarhoş bir şekilde köşede otururdum. Zamanla bu ilaçları da bıraktım. 5 aydır hiç ilaç kullanmıyorum. Şu anda kendi imkanlarımla iş yerimi açtım ve çocuklarıma da bakabiliyorum. Hayatım her türlü düzene girdi. Bunun içinde kurs müdürüne, hocalara ve arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kuaför, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın ölmek istemiyorum
Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADEM kursuyla sorunlarını yendi, işinin patronu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]