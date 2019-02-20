Son Dakika Haberleri: Adem'lerde 20 Bin Kursiyer Faydalandı

Adem'lerde 20 Bin Kursiyer Faydalandı

8 dakika önce

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediyenin destekleri ile 20 bin kadın, çocuk, genç ve engelli kursiyerin faydalandığı Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) incelemelerde bulundu.

Adem'lerde 20 Bin Kursiyer Faydalandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediyenin destekleri ile 20 bin kadın, çocuk, genç ve engelli kursiyerin faydalandığı Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamlığı ve belediyenin ortaklaşa yürüttüğü proje ile kadın, çocuk, genç ve engelli kursiyerlerin bilgi ve becerilerinin artırılması, ekonomik hayata kazandırılması amacı ile Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten 10 ADEM hizmet vermeye devam ediyor. ADEM'lerde Kur'an-ı Kerim, el sanatları, plates, tel kırma, takı tasarım, geri dönüşüm, şiş örgücülüğü, ahşap boyama, okuma-yazma, aile eğitimi, psikolojik destek, madde bağımlılığı, mesleki rehberlik, diyetisyen hizmeti, engelli bireyleri bilgilendirme ve yönlendirme konuları ile ilgili eğitimler veriliyor.

İlçede bulunan ADEM'leri gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Kadın Kültür Merkezlerine yönelik çalışmaları desteklediklerini söyledi. Kaymakam Koç, sanat, kültür ve spor dalında çalışmalara devam edileceğini ifade etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel
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