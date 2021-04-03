Diyarbakır'da ADEM'de yapılan ürünler fuarda sergilendi
03.04.2021 15:08
Yenişehir Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yapılan ürünler Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilendi.
Yenişehir Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yapılan ürünler Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilendi.
ADEM'de kursiyerlerin yaptığı ürünler, fuarda yoğun ilgi gördü.
Merkez Müdürü Oya Sevin Ekin, kursiyer kadınlarla yoğun bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Devletimizin sağladığı imkanları halkımıza kazandırmaya gayret göstermekteyiz. Eğitim öğretim faaliyetlerimize destek ve katkılarını esirgemeyen Kaymakamımız Murat Beşikci'ye teşekkür ediyorum. Merkez olarak kadınlarımıza yönelik faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ettirmekteyiz." dedi.
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