Son Dakika Haberleri: Adem Ljajic Bu Sezonki 5. Golünü Attı

Adem Ljajic Bu Sezonki 5. Golünü Attı

32 dakika önce

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, A. Konyaspor maçında kaydettiği golle bu sezonki 5. kez gol sevinci yaşadı.

Adem Ljajic Bu Sezonki 5. Golünü Attı, System.String[]
Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, A. Konyaspor maçında kaydettiği golle bu sezonki 5. kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında A. Konyaspor ile mücadele eden Beşiktaş'a 1-0 öne geçiren golü Sırp futbolcu Adem Ljajic kaydetti. Müsabakanın 14. dakikasında sahneye çıkan Ljajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve bu sezonki 5. golünü attı.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu; 18 Süper Lig ve 5 de UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 23 maçta forma giydi ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsi ise ligde kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Adem Ljajic 74. dakikada yerini Shinji Kagawa'ya bıraktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:07 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Adem Ljajic, Spor
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