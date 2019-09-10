Son Dakika Haberleri: Adem Ljajıc'e İtalya'dan dev kanca
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Adem Ljajıc'e İtalya'dan dev kanca

34 dakika önce

İtalyan medyasında yer alan habere göre siyah beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic için İtalyan devi Milan, devre arasında Kartal'ın kapısını çalacak.

Adem Ljajıc'e İtalya'dan dev kanca, System.String[]

İtalyan medyasında yer alan habere göre siyah beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic için İtalyan devi Milan, devre arasında Kartal'ın kapısını çalacak.


İddiaya göre Milanlı yetkililer sezon ortasında Beşiktaş'a teklifini yapacak.


Beşiktaş'ın bonservisini 6.5 milyon euroya Torino'dan aldığı Adem Ljajic için Milan'ın devrede olduğu yazıldı. İddiaya göre Milanlı yetkililer sezon ortasında Beşiktaş'a teklifini yapacak.

Adem Ljajic, Kartal, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:15 
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