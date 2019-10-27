Son Dakika Haberleri: Adem Ljajic'in Galatasaray planı!
Son Dakika Spor Adem Ljajic'in Galatasaray planı!

Adem Ljajic'in Galatasaray planı!

11 dakika önce

Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan Galatasaray derbisinde 18. dakikada penaltıdan attığı gol ile takımına galbiyeti getiren Adem Ljajic, yine özel olarak hazırlanıyor.

Adem Ljajic'in Galatasaray planı!, System.String[]

Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan Galatasaray derbisinde 18. dakikada penaltıdan attığı gol ile takımına galbiyeti getiren Adem Ljajic, yine özel olarak hazırlanıyor.


Antrenmanların ardından frikik ve şut idmanı yaptığı öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, yine Sarı-Kırmızılılar'ı avlamak için elinden geleni yapacak.


6 maçta 1 gol ve 2 asist ile oynayan Sırp on numara, geçen sezon olduğu gibi yine Siyah- Beyazlı ekibin en dikkat çeken oyuncularından birisi konumunda yer alıyor.


Vodafone Park, Adem Ljajic, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:39 
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