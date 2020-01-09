Adem Ljajic korkuttu - Son Dakika
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Adem Ljajic korkuttu

7 saat önce

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, bu sabah yapılan antrenmanda çime takılarak düştü ve ayağını burktu.

Adem Ljajic korkuttu, System.String[]

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, bu sabah yapılan antrenmanda çime takılarak düştü ve ayağını burktu. Yıldız futbolcu çalışmaya devam edemedi.


Beşiktaş'ın bu sabah yaptığı antrenmanda Adem Ljajic sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Antrenmanın son bölümünde gerçekleşen çift kale maç sırasında geriye doğru hamle yaptığı sırada çime takılan ve sol ayak bileği burkulan yıldız oyuncu bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Ljajic, sahadan yardım alarak çıktı.


İdmanı takip eden Asbaşkan Emre Kocadağ, Ljajic'in sahadan çıktığı sırada yanına giderek durumunu sordu. Adem Ljajic ise iyi olduğunu belirtirken otele gitti.


Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak olan tetkiklerden sonra netlik kazanacak. - ANTALYA

Adem Ljajic, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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