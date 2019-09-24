Son Dakika Haberleri: Adem Ljajic'ten şok tepki
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Adem Ljajic'ten şok tepki

1 saat önce

Beşiktaş-Başakşehir maçının en gergin isimlerinden olan Adem Ljajic, 90 dakika bitiminde de sakinleşmedi.

Adem Ljajic'ten şok tepki, System.String[]

Beşiktaş- Başakşehir maçının en gergin isimlerinden olan Adem Ljajic, 90 dakika bitiminde de sakinleşmedi. Özellikle ilk yarıdaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve hakem Suat Arslanboğa'ya karşı sergilediği fiziksel temas nedeniyle sarı kartla cezalandırılan Sırp oyuncu, maç sonrası da yönetim kurulunun verdiği yemeğe katılmadı.


Vodafone Park'ta bu sezon oynanan her maç sonrası olduğu gibi protokol tribünündeki yemeğe teknik ekip ve oyuncular davet edilmesine rağmen Adem, tavır alarak yemeğe katılmadı.


Trabzon'da cezalı


Görevlilerin ısrarlarına rağmen olumsuz yanıt veren Sırp futbolcu, takım arkadaşlarını da beklemeden Vodafone Park'ı terk etti.


Maçın ilk yarısında sarı kart göre Ljajic, cezalı duruma düştüğü için önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Adem Ljajic, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:15 
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