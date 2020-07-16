Adem Ljajic ve Umut Nayir son iki haftada forma giyemeyecek - Son Dakika

Adem Ljajic ve Umut Nayir son iki haftada forma giyemeyecek

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını ancak iki oyuncunun da kalan haftalarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını ancak iki oyuncunun da kalan haftalarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Haziran tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Koronavirüs, Adem Ljajic, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:57 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adem Ljajic ve Umut Nayir son iki haftada forma giyemeyecek - Son Dakika Spor
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