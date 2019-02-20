Adem Nural Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Arkasında Parke Kaplama Çalışması

Geçtiğimiz günlerde mevsimsel koşullardan dolayı Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arkasında ki yol bozulmuştu. Bozulan yolda Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından parke kaplama çalışması sürdürülüyor. Öğrencilerin bozuk yol nedeniyle mağduriyet yaşamamaları ve rahat ulaşım sağlamaları amacıyla ilçeye modern bir yol kazandırılıyor.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Deniz Mahallesi Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arkasında sürdürülen parke kaplama çalışmasının yanı sıra Değirmenbaşı Mahallesi'nde düzenleme çalışması yapılıyor. Çöğürlü Mahallesi'nde parkeye hazırlık çalışması yapıldı. Ataköy Mahallesi'nde yol temizlik çalışması yapıldı.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, havaların düzelmesi ile kış aylarında tahrip olan yollarda onarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.