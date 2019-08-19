Son Dakika Haberleri: Adem Ülker Büyüleyenspor'da
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Adem Ülker Büyüleyenspor'da

1 saat önce

Başarılı futbolcu Adem Ülker, Büyüleyenspor ile anlaştı.

Adem Ülker Büyüleyenspor'da, System.String[]
Başarılı futbolcu Adem Ülker, Büyüleyenspor ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Küme'de Kafkasspor forması giyen ve şampiyonlukta büyük payı olan başarılı futbolcu Adem Ülker, yeni sezon için Büyüleyenspor ile anlaştı. Büyüleyenspor, Erkiletspor'un ligden çekilmesi sonrası 1. Amatör Küme'ye dahil edildi. - KAYSERİ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
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