Adem Ülker Büyüleyenspor'da
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Başarılı futbolcu Adem Ülker, Büyüleyenspor ile anlaştı.
Başarılı futbolcu Adem Ülker, Büyüleyenspor ile anlaştı. Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Küme'de Kafkasspor forması giyen ve şampiyonlukta büyük payı olan başarılı futbolcu Adem Ülker, yeni sezon için Büyüleyenspor ile anlaştı. Büyüleyenspor, Erkiletspor'un ligden çekilmesi sonrası 1. Amatör Küme'ye dahil edildi. - KAYSERİ
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