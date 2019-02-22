Son Dakika Haberleri: Adem Yavuz'da Büyükgöz'e Sevgi Seli

Adem Yavuz'da Büyükgöz'e Sevgi Seli

12 dakika önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Adem Yavuz'da Büyükgöz'e Sevgi Seli, System.String[]

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, ilçenin her mahallesinde ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Adem Yavuz Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "İhtiyaç duyulan noktalarda hemen çalışma başlatacağız. Bunlardan önemli olanları tapu ve trafik. Biz Gebze'nin imar ve ulaşım master planlarını hazırlayarak Gebze'yi geleceğe hazırlayacağız" dedi.

GENÇLERE ÖNEM VERECEĞİZ

Gençlere hizmet önceliği verileceğini ifade eden Büyükgöz, "Bizim hizmetlerimizdeki temel nokta sosyal belediyecilik olacak. Gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz için projeler üreteceğiz. Gençlerimizin hizmet önceliği olacak. Hemşerilerimizle her zaman bir araya gelerek fikir birliği ve gönül birliği yapacağız. Makamda oturan değil, sahada halkla birlikte olan bir başkan olacağım" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:00 Kaynak: Bültenler

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