Ademsan Makine yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor - Son Dakika

Ademsan Makine yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor

06.11.2020 09:37
Ademsan Makine yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor, System.String[]

Ademsan Makine, kasım ayına 2 yurt içi, 2 yurt dışı proje ile başladı.

Ademsan Makine, kasım ayına 2 yurt içi, 2 yurt dışı proje ile başladı.

Ademsan Makine açıklamasına göre, yurt içinde Kalyon ASF ortaklığıyla Ankara'da gerçekleştirilen Balgat Büro ve Ticaret Merkezi ve İzmir'de yapımı süren Biva Tower projelerinin dış cephe temizlik ve bakım sistemlerini (BMU) Ademsan Makine gerçekleştiriyor.

Pandemiye rağmen yurt dışı projelerini de devam ettiren Ademsan Makine Ürdün'de Commercial Complex ve Katar'da Al Mana Edition için projeye özel çözümler sunuyor.

Yurt içi projeler

Açıklamaya göre, 306 büro, 5 ofis, 32 mağaza ve 3 kafenin yer alacağı Balgat Ofis ve Ticaret Merkezi Projesi 18 bin 631 metrekarelik arsa üzerinde 117 bin 611 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak şekilde yapılmaya devam ediyor. Şirket, projede 2 adet AST45 dış cephe temizleme sistemi (BMU) kullanacak. İlk sistem 155 metre, çift sıra raylı tambur liftli 250 kilogram (kg) vinçli olurken, ikinci sistemse 40 metre çift sıra raylı tambur liftli 250 kg vinç olacak.

Açıklamaya göre, tamamlandığında, 151 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası olacak Biva Tower'ın Bayraklı'da inşası devam ediyor. 32 kattan oluşan Biva Tower, mimarisi, sosyal donatıları ve her detayı ayrıntılı olarak planlanan, zeminde ve zemin üstü birinci katta ticari alanlarla birlikte 96 daire ile "A plus" bir yaşam tarzı sunmayı hedefliyor. Şirket, proje için tasarlanmış 1 adet 23 metre bomlu 350 kg vinçli AST70 dış cephe temizleme sistemi (BMU) yapacak.

- Yurt dışı projeler

Ürdün'de gerçekleştirilen Commercial Complex projesinde ise Ademsan Makine bina cephesine özel bağlantı ayakları ile montaj yapılan alüminyum ray, (monoray) üzerinde yatay ve dikey hareket edebilen AST30 monoray cephe temizleme sistemi (BMU) kullanacak.

Doha'da gerçekleştirilen Al Mana Edition Katar projesi 48 katlı kuleden oluşuyor. Rezidans, restoranlar, otel ve konuttan oluşan projede ayrıca balo salonları, yüzme havuzu, mağazalar ve konferans salonları bulunuyor. Ademsan Makine, proje için özel tasarladığı 1 adet 11.5 metre bomlu 250 kg vinçli AST50 dış cephe temizleme sistemi (BMU) yapacak.

Makine, Katar, Ürdün, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ademsan Makine yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor - Son Dakika


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