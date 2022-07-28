Yemen Hükümeti Ateşkes Başladığından Bu Yana 81 Kişinin Öldüğünü Söyledi - Son Dakika
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Yemen Hükümeti Ateşkes Başladığından Bu Yana 81 Kişinin Öldüğünü Söyledi

28.07.2022 13:19
Yemen Hükümeti Ateşkes Başladığından Bu Yana 81 Kişinin Öldüğünü Söyledi

ADEN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, BM aracılığındaki ateşkesin başlangıcından bu yana Husi milisleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz saldırılarda 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 331 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ADEN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, BM aracılığındaki ateşkesin başlangıcından bu yana Husi milisleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz saldırılarda 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 331 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada, "2 Nisan'da Birleşmiş Milletler himayesinde başlayan ateşkes döneminde Husi milislerinin uyguladığı ihlaller günde ortalama 50 düzensiz saldırıya ulaştı" denildi. Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad Bin Mübarek, yönetimin bütün ateşkes hükümlerine bağlılığını doğruladı ve Husileri farklı alanlarda saldırılarını devam ettirerek ateşkes anlaşmasına uymamakla suçladı.

Bin Mübarek açıklamalarını Salı günü ülkenin güney liman şehri Aden'de BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüşmesinde yaptı. Grundberg Yemen ateşkesini uzatma çabalarını hızlandırırken geçtiğimiz günlerde Husi milisleri çeşitli bölgelere bir dizi saldırı gerçekleştirmişti. Yemen'de ilk önce 2 Nisan'da yürürlüğe giren ve 2 Haziran'da iki ay daha uzatılan ateşkes 2 Ağustos'ta bitecek. Yemen, İran destekli Husi milislerinin kuzeydeki birkaç eyaletin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorladığı 2014 yılının sonlarından bu yana bir iç savaş yaşıyor. Savaş on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu, 4 milyon kişiyi yerinden etti ve bu en yoksul Arap ülkesini açlığın eşiğine getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Hükümeti Ateşkes Başladığından Bu Yana 81 Kişinin Öldüğünü Söyledi - Son Dakika

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