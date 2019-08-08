Son Dakika Haberleri: Aden'de BAE destekli gruplarla Yemen ordusu arasında çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
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Aden'de BAE destekli gruplarla Yemen ordusu arasında çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

54 dakika önce

Yemen'in Aden kentinde BAE destekli Güney Halk Direnişi ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aden'de BAE destekli gruplarla Yemen ordusu arasında çatışma: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Yemen'in Aden kentinde BAE destekli Güney Halk Direnişi ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Halkı Direnişi ile Yemen ordusu Aden'de karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çatışma Aden kentinde devam ederken bölgeye takviye gönderildi.

BAE destekli gruplar, dün ülkenin güneyinde bulunan Aden kentindeki Cumhurbaşkanlığı Maaşik Sarayı'na baskın yapmak için çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından Yemen ordusu ile BAE destekli Hizam el-Emni güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi ölmüştü. - ADEN
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
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