Aden'de emekli askerlerin "maaş protestosu" limanlardaki çalışmaları durdurdu - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Aden'de emekli askerlerin geciken maaşlarının ödenmesi talebiyle düzenlediği eylemler nedeniyle kentteki limanlarda çalışmalar durdu.

Aden Körfezi Limanlar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Alevi Emzerba, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye yazılı bir mesaj göndererek, emekli askerlerin eylemleri nedeniyle kentteki limanlarda çalışmaların durduğunu iletti.

Eylemcilerin limanların giriş kapılarını kapattığını, görevlilerin, işçilerin ve yüklerin giriş-çıkışına izin vermediğini belirten Emzerba, Hadi'den limanlarda çalışmaların yeniden başlaması için olaya müdahale etmesini istedi.

Emzerba ayrıca insani yardım malzemeleri, ilaç ve gıda yardımları dahil limanlara gelen yüklerin taşınması ve sahiplerine ulaştırılmasının da mümkün olmadığını ifade etti.

Yemen'deki emekli askerler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle temmuz ayından bu yana eylemler düzenliyor. Eylemciler, hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Ocak 2020'den bu yana geciktirilen maaşlarının ödenmesini istiyor.

Askerler, son olarak 27 Eylül'de, yetkililer üzerinde baskı oluşturmak için Aden'deki Ez-Zeyt, El-Haviyat ve El-Mualla limanlarının ana giriş kapıları ile kentteki petrol şirketlerine giden yolları daha sonra da Aden Limanı'nın girişini kapatmıştı.