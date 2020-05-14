Aden'de salgın hastalıklar 600'ü aşkın kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Yemen'in geçici başkenti Aden'de mayıs ayında 6'sı hükümet yetkilisi 600'ü aşkın kişinin salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, Aden'de 1-13 Mayıs'ta 6'sı hükümet yetkilisi olmak üzere 623 kişi Chikungunya ateşi ve akciğer vebası kaynaklı olduğu düşünülen salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dün Aden'de salgın nedeniyle 2 hükümet yetkilisi daha hayatını kaybetmiş, böylece bir hafta içinde yaşamını yitiren yetkili sayısı 6'ya yükselmişti.

Geçen cumartesi bir hükümet yetkilisi, Aden'in merkezindeki Şeyh Osman Kaymakamı Ali Abdulmecid'in de aralarında bulunduğu 50 kişinin Chikungunya ateşi nedeniyle öldüğünü söylemişti.

Yemen hükümeti, 11 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etmişti.

Söz konusu hastalığa 21 Nisan'da Aden'de meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan bataklıklar ile sivrisineklerin yol açtığı ifade ediliyor.

Sivrisineklerden insanlara bulaşan Chikungunya, ateş, eklemlerde şiddetli ağrı, baş ağrısı, istifra, halsizlik ve ciltte döküntü gibi semptomlar gösteriyor.

Aden'de 21 Nisan'da etkili olan yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinde 5'i çocuk 8 kişi ölmüş, çok sayıda ev kısmen ya da tamamen yıkılmıştı.