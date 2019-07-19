Aden'de yakıt istasyonundaki patlama kameraya yansıdı
38 dakika önce
Yemen'in Aden kentinde bir yakıt istasyonunda meydana gelen patlama kameraya yansıdı.
Yemen Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
'in Aden kentinde bir yakıt istasyonunda meydana gelen patlama kameraya yansıdı.
Yemen'in Aden kentinin Bureyka bölgesinde bulunan yakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olay anı kameraya yansıdı.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, patlamanın ardından çıkan yangın henüz söndürülemedi. Yetkililer ise ölü veya yaralı olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapmadı. - ADEN
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