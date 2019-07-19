Son Dakika Haberleri: Aden'de yakıt istasyonundaki patlama kameraya yansıdı
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Aden'de yakıt istasyonundaki patlama kameraya yansıdı

38 dakika önce

Yemen'in Aden kentinde bir yakıt istasyonunda meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

Aden'de yakıt istasyonundaki patlama kameraya yansıdı, System.String[]
Yemen'in Aden kentinde bir yakıt istasyonunda meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

Yemen'in Aden kentinin Bureyka bölgesinde bulunan yakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olay anı kameraya yansıdı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, patlamanın ardından çıkan yangın henüz söndürülemedi. Yetkililer ise ölü veya yaralı olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapmadı. - ADEN
Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
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