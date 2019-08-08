Son Dakika Haberleri: "Aden'deki olaylardan tek istifade eden Husiler"
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"Aden'deki olaylardan tek istifade eden Husiler"

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yaşanan olaylardan tek istifade edenin Husiler olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yaşanan olaylardan tek istifade edenin Husiler olduğunu belirtti.
Al Cabir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana Aden'de meydana gelen olaylardan tek istifade edenin Husiler ile ismini vermediği terör örgütleri olduğunu ifade etti.
Al Cabir, Aden'in yaşanan olaylara rağmen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle güven ve istikrarını kaybetmeyeceğini dile getirdi.
Geçici başkent Aden, 1 Ağustos'ta 49 kişinin yaşamını yitirdiği iki saldırıya sahne olmuştu. Şeyh Osman kentindeki emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, bu saldırıdan yaklaşık bir saat sonra ise Husiler, El-Cela Karargahı'na Hizam Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenlemiş, olayda 36 kişi yaşamını yitirmişti.
El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler için dün düzenlenen cenaze töreninin ardından ise Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Hizam Emni güçleri arasında Maaşık Sarayı çevresinde çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
Suudi Arabistan, Muhammed Al, Twitter, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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