Aden Havalimanı patlamaları, Yemen'de yeni hükümetin sağladığı iyimser ortamı baltaladı - Son Dakika

Yemenlilerin 6 yıldır süren savaşı bitirmesine ümit bağlandıkları yeni hükümet üyelerinin, geldiği uçağın inişiyle eşzamanlı gelişen patlamalar, ülkede oluşan olumlu havayı da bozdu.

Saldırının hemen peşinden güvenlik güçleri, özellikle Meaşik Başkanlık Sarayı'na giden Hor Mikser kentindeki havalimanı yakınındaki yollar gibi, Başbakanlık binası, Arap koalisyonu merkezi ve Aden Limanı'na giden ana yolları da güvenlik amaçlı kapadı.

Sıkı güvenlik önlemlerini AA muhabirine aktaran Aden halkı, havalimanı ve Meaşik Sarayı'na giden yolların çevresinde geniş güvenlik kordonları oluşturulduğunu ve caddelerde vatandaşlara ait araçların geçişine engel olunduğunu dile getirdi.

Kentteki çarşıların boşalarak ticarethanelerin kepenklerini indirdiğini anlatan Adenliler, büyük alışveriş merkezlerine gidenlerin sayısında belirgin bir azalma olduğunu ve halkın büyük bir çoğunlukla korkudan evlerine kapandığını endişeyle ifade etti.

Büyük hüsran

İnternet haber sitesi Enba Aden'in müdürü Ferhan el-Muntasır, onlarca insanın canına kıyan havalimanı patlamalarının halkın çoğunluğunda büyük bir keder oluşturduğunu söyledi.

Muntasır, sözlerine şunları ekledi:

"Vatandaşların bir an önce gelmelerini beklediği hükümet üyelerinin ulaştıkları sırada patlamaların meydana gelmesi, insanların psikolojisini oldukça kötü duruma soktu. Hayat şartlarının ezdiği normal bir vatandaş, Aden ve çevre vilayetlerdeki insanlar, yeni hükümetin gelişini bir müjde olarak görmüştü. Ancak bu patlamaların gölgesi önümüzdeki günlerde birçok şeyin üzerine düşecek ve hiç şüphesiz hükümet üyelerinin kentteki hareket alanını ve aktivitelerini oldukça sınırlandıracaktır"

"Mutlu Yemen"

Aden Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Nevval Mukeyyiş, patlamaların yakın zamana kadar insanların "Mutlu Yemen" şeklinde nitelendirdikleri bir ülkede insanların hayatının ne kadar kötü olduğunun bir tanığı olarak kalacağına dikkati çekti.

"Ölüm ve patlamalar uzun zamandır, güven ve gönül rahatlığının artık terk ettiği bir ülkede normal görünüyor olabilir." diyen Mukeyyiş, ancak havalimanı patlamaları, tüm Aden halkı için şok ve ülkede durumun ne kadar kötü bir hal aldığını ifade ettiğinin altını çizdi.

Bir başka Yemen vatandaşı Muhammed Mansur ise gelişmeleri, "Özellikle güvenliği yeniden oluşturmak, kamu hizmetlerini sağlamak, parayla ilgili oynanan oyunlara karşı durabilmek adına birçok yapılması gerek işlerin kendilerini beklediği hükümetin önünde bu acı olay, bir engel olarak durmayacak mı?" sorusuyla değerlendirdi.

Devletin yeniden yerini alması

Patlamaların ardından Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, devletin yeniden yerini alacağı ve Husi terörünün sonunun getirileceği konusunda halka güven verme çabası içinde bir konuşması yayımlandı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada patlamalardan Husiler sorumlu tutulurken, İran destekli Husiler ise suçlamaları reddetti.

Başbakan Abdulmelik, olayların hemen akabinde Mansura kentindeki el-Berihi hastanesini ziyaret ederek patlamalardan yaralananların durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakanın ayağının tozuyla hastaneyi ziyaret ederek yaralıların tedavileri için gerekirse yurtdışına götürüleceği yönünde talimat vermesinin, vatandaşlar arasında hükümetin halkın yanında olduğuna dair önemli bir izlenim oluşturduğunu kaydetti.

Aden Havalimanı'ndaki patlamalar

Yemen'deki yeni hükümetin kabine üyelerinin bugün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde patlamalar meydana geldi.

Yemen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Yetkili, patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirtti.

Yemen İçişleri Bakanlığı havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 110 kişinin yaralandığı aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi Başkanlık üyesi Salim el-Avlaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın füze ile hedef alındığını savundu.

GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulan yeni hükümette güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'i GGK'ye verilmişti.