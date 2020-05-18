Aden Körfezi'nde korsan saldırısı

Aden Körfezi'nde gemicilik ve denizcilik faaliyetlerini koordine eden Birleşik Krallık Denizcilik Ticareti İşlemleri Şirketi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Aden Körfezi'nde bir geminin korsan saldırısına uğradığı" ifadesi kullanıldı.

Arap Yarımadası ve Afrika Kıtası'ndaki Somali Yarımadası arasında bulunan Aden Körfezi'nde hareketli saatler yaşandı. Yapılan açıklamada körfezde iki hücum botlu korsanların "Stolt Appal" gemisine saldırdıklarını duyurdu. Şirket web sitesinden yaptığı açıklamada; söz konusu gemiye yapılan saldırının 12.30 sularında Yemen sahilinden 120 km uzaklıkta altı silahlı korsanın iki sürat teknesiyle gemiye yaklaşarak ateş açtığını söyledi. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada geminin güvertesinde hasar meydana geldiğini ve bölgedeki güvenlik güçlerinin korsanlara müdahale ettiğini ifade etti. Güvenlik güçleri ise bu saldırı ile birlikte Aden Körfezi'nde 9. saldırının gerçekleştiğini açıkladı.