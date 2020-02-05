Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de... - Son Dakika

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Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de...
6 saat önce
Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:28 Kaynak: İHA
Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi. - ANKARA
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