Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de... - Son Dakika
Son Dakika Politika Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de... - Son Dakika

Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de...

6 saat önce

Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de..., System.String[]

Aden Körfezi'nde TSK deniz unsurlarının bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi. - ANKARA

TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:28 Kaynak: İHA
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