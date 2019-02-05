Aden Körfezi Tezkeresi Kabul Edildi
59 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali
karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde 1 yıl daha görev yapmasına dair tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:36 Kaynak: İHA
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