Son Dakika Haberleri: Aden Körfezi Tezkeresi Kabul Edildi

Aden Körfezi Tezkeresi Kabul Edildi

59 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Aden Körfezi Tezkeresi Kabul Edildi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde 1 yıl daha görev yapmasına dair tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

TSK, Güncel
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