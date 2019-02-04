Aden Körfezi Tezkeresi, TBMM'de
20 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığına 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören tezkere, Meclis'e sunuldu.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığına 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören tezkere, Meclis'e sunuldu.
TBMM Başkanlığına sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile TSK deniz unsurları konuşlandırılarak bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizme müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulması, anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığına yetki verilen tezkerenin süresi 1 yıl daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:53 Kaynak: DHA
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