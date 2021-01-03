Aden Uluslararası Havalimanı'nda uçuşları yeniden başlatıldı - Son Dakika

Aden Uluslararası Havalimanı'nda uçuşları yeniden başlatıldı
03.01.2021 15:53
Yemen'in Aden Uluslararası Havalimanı'nda 5 gün önce yaşanan patlamadan sonra uçuşları yeniden başlatıldı.
Yemen'in Aden Uluslararası Havalimanı'nda 5 gün önce yaşanan patlamadan sonra uçuşları yeniden başlatıldı.
Yemen'de bulunan Aden Uluslararası Havalimanı'nda yeni hükümetin üyelerinin geldiği sırada patlama meydana gelmişti. En az 26 kişi hayatını kaybettiği ve 60 kişinin yaralandığı patlamadan 5 gün sonra havalimanından uçuşları yeniden başlatıldı.
Havalimanın açılış töreninde Yemen Ulaştırma Bakanı ABD El-Salam Hamid ve Geçiş Konseyi üyesi, Aden Valisi ve aynı zamanda Yemen İçişleri Bakanı olan İbrahim Haydan katıldı. Aden Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlatılmasının ardından ilk uçuş Yemen Havayolları tarafından Hartum'dan Aden'e gerçekleştirildi. - ADEN
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