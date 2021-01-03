Aden Uluslararası Havalimanı'nda uçuşları yeniden başlatıldı - Son Dakika

Havalimanın açılış töreninde Yemen Ulaştırma Bakanı ABD El-Salam Hamid ve Geçiş Konseyi üyesi, Aden Valisi ve aynı zamanda Yemen İçişleri Bakanı olan İbrahim Haydan katıldı. Aden Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlatılmasının ardından ilk uçuş Yemen Havayolları tarafından Hartum 'dan Aden'e gerçekleştirildi. - ADEN

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