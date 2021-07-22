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Adenokarsinom (Adekanser) Nedir ve İyi Huylu Mudur? Adenokarsinom Akciğer Kanseri Yaşam Süresi ve Tedavisi - Son Dakika

Adenokarsinom (Adekanser) Nedir ve İyi Huylu Mudur? Adenokarsinom Akciğer Kanseri Yaşam Süresi ve Tedavisi

22.07.2021 11:34
Adenokarsinom (Adekanser) Nedir ve İyi Huylu Mudur? Adenokarsinom Akciğer Kanseri Yaşam Süresi ve Tedavisi, System.String[]

Adenokarsinom, kolon ve akciğer kanserinin en yaygın şeklidir.

Adenokarsinom, kolon ve akciğer kanserinin en yaygın şeklidir. Beyinde bulunan adenokarsinom vakalarının çoğu, vücudun başka bir yerinden yayılan (metastaz yapan) kanser hücrelerinin sonucudur.

Adenokarsinom (Adekanser) Nedir?

Adenokarsinom, organların içini kaplayan bezlerden başlayarak vücudun hemen hemen her yerinde ortaya çıkabilir. Adenokarsinom, mukus, sindirim sıvıları veya diğer sıvıları salgılayan glandüler epitel hücrelerinde oluşur. En yaygın kanser türü olan karsinomun bir alt tipidir ve tipik olarak katı tümörler oluşturur.

Adenokarsinom (Adekanser) İyi Huylu mudur?

Bezleriniz vücudunuzun düzgün çalışmasına ve organların nemli kalmasına yardımcı olur. Glandüler hücreler, vücudun DNA replikasyon sürecinde meydana gelen mutasyonların tetiklediği kontrolden çıkmaya başlarsa, tümör oluşturabilirler. Glandüler hücrelerdeki bazı tümörler kanserli değildir. Bunlara adenom denir. Kötü huylu tümörler, bir organın içindeki sağlıklı dokuyu aşan ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilen adenokarsinomlardır. Adenokarsinomlar genellikle ilk olarak kalınlaşmış, plak benzeri beyaz mukoza olarak görülüyor. Genellikle oluştukları yumuşak doku yoluyla kolayca yayılırlar.

Adenokarsinom (Adekanser) Kanser Türleri Nelerdir?

Birçok organda glandüler hücreler bulunur. Adenokarsinom genellikle pankreastaki ekzokrin kanseri, memede invazif duktal karsinom veya uterusta endometriyal kanser gibi spesifik tipi ile tanımlanır.

Akciğer kanseri: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yüzde 80'ini oluşturur ve adenokarsinom en yaygın türdür.

Prostat kanseri: Prostat bezinde oluşan kanser tipik olarak tüm prostat kanserlerinin yüzde 99'unu oluşturan bir adenokarsinomdur.

Pankreas kanseri: Ekzokrin pankreas kanseri tümörlerine adenokarsinom denir. Pankreas kanallarında oluşurlar.

Yemek borusu kanseri: Yemek borusunun glandüler hücrelerinde oluşan kanser adenokarsinom olarak bilinir. Bu, en yaygın özofagus kanseri türüdür.

Kolorektal kanser: Kolon ve/ veya rektumun içini kaplayan bağırsak bezi hücrelerinde gelişen kanser bir adenokarsinomdur. Kolon ve rektum kanserlerinin yüzde 95'ini oluşturur.

Meme kanseri: En yaygın meme kanseri türü olan invaziv duktal karsinom, bir adenokarsinomdur.

Mide kanseri: Mide kanseri (mide kanseri) vakalarının yüzde 90'ından fazlası intestinal veya diffüz adenokarsinomlardır.

Adenokarsinomun beyinde, genellikle vücudun diğer bölgelerinden metastaz yapmış kanserden ortaya çıkması mümkündür. Ayrıca vücudun başka yerlerinde de gelişebilir. Adenokarsinom başlığı altında pek çok farklı kanser türü ve olası metastazlar söz konusu olduğunda, spesifik hastalığa bağlı olarak birçok farklı risk faktörü ve semptom vardır. Sigara içmek, tüm adenokarsinomlar için geçerli görünen bir risk faktörüdür.

Adenokarsinom Akciğer Kanseri Yaşam Süresi ve Tedavisi Nedir?

Her ne kadar Akciğer kanseri ciddi bir kanser türü olsa da genellikle ölümcül sonuçlar vermiştir. Fakat günümüzde gerçekleşen ilerlemeler sonucunda erken evre Akciğer kanseri teşhisi pek çok insanın hayatta kalmasını sağlıyor. Yaşam süreleri kişiden kişiye değişmektedir. Tedavi yöntemleri ise;

Cerrahi: Genellikle adenokarsinom için ilk tedavi yöntemi olan cerrahi, kanserli glandüler dokuyu ve çevredeki bazı dokuları çıkarmak için kullanılır. Mümkünse, iyileşme süresini ve ameliyat sonrası enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için minimal invaziv cerrahi prosedürler kullanılabilir.

Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanır. Kemo ilaçlar vücudun her yerinde veya belirli bir alanda kullanılabilir.

Radyasyon tedavisi: Genellikle cerrahi ve/ veya kemoterapi ile birlikte kullanılan gelişmiş radyasyon terapileri, adenokarsinom tümörlerini hedeflemek ve sağlıklı dokuları ve çevre organları korumak için tedavi öncesinde ve sırasında görüntü rehberliği kullanır.

Hedefe yönelik tedavi: Sağlıklı ve kanserli hücreleri öldüren kemoterapinin aksine, bu tedavi doğrudan kanser hücrelerini hedef alır. Terapi, hücrelerin büyümesini ve bölünmesini düzenleyen genetik özelliklere saldırmak için tasarlanmıştır.

İmmünoterapi: İmmünoterapi, kanser hücrelerine doğrudan saldırmak yerine, vücudun bağışıklık sistemini anormal hücrelerin varlığına karşı uyarır. Bu da vücudun kansere saldırmak için kendi bağışıklık tepkisini tetikler.

Adenokarsinom (Adekanser) Nedir ve İyi Huylu Mudur? Adenokarsinom Akciğer Kanseri Yaşam Süresi ve Tedavisi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Adenokarsinom (Adekanser) Nedir ve İyi Huylu Mudur? Adenokarsinom Akciğer Kanseri Yaşam Süresi ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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