Adenovirüs Kovid-19 kadar hızlı yayılabiliyor - Son Dakika

Adenovirüs Kovid-19 kadar hızlı yayılabiliyor

27.11.2020 10:09
Adenovirüs Kovid-19 kadar hızlı yayılabiliyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, adenovirüslerin Kovid-19 kadar hızlı yayılabildiğini belirterek, "Enfekte bireyden tüm aile fertlerine bulaşabiliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, adenovirüslerin Kovid-19 kadar hızlı yayılabildiğini belirterek, "Enfekte bireyden tüm aile fertlerine bulaşabiliyor. Bu hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler diğer tüm bulaşıcı hastalıklar ile benzerdir. Farklı olarak adenovirüslerin daha çok temasla bulaştığını düşünüyoruz. Bu nedenle hijyen kurallarına riayet edilmesi, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması ve sık el yıkanması bu hastalıktan korunmak için özellikle gereklidir." ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, son günlerde değişen mevsimle beraber çok sayıda adenovirüslere bağlı kerato-konjonktivit vakalarının artığını bildirdi.

Dönem dönem salgınlar yapan adenovirüslerin ciddi işgücü kaybına da yol açtığını ifade eden Tanrıverdi, hastalığın sıklıkla karşılaşılan ilk bulgularını şöyle aktardı:

"İlk olarak genelde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, yanma, sulanma, ışık hassasiyeti, bulanık görme ve göz kapaklarında ödem meydana gelir. Belirtiler gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden hekime başvurun. Bununla beraber, üst göz kapaklarında ödeme bağlı olarak düşme, gözlerde kaşıntı, göz ve baş ağrısı, kulak önünde ve çene altında yer alan lenf bezlerinde büyüme ve bu bölgelerde hassasiyet, ağrı ve bazen üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri tablo eşlik edebilir. Hastaların diğer gözüne de bulaş çok fazla oranda olabiliyor."

Tanrıverdi, hastalığın ilk semptomları ile karşılaşıldığı anda hekime başvurulması gerektiğine dikkati çekerek, "Adenovirüsler gözün önünde yer alan ve kornea olarak adlandırılan saydam tabakada görmeyi azaltabilen ve tedavisi oldukça güç lekelenmelere yol açabiliyor. Bu durumun tedavisi bazen aylar hatta yıllar alabilir." uyarısında bulundu.

Temasla bulaşıyor, hızlı yayılıyor

Tanrıverdi, adenovirüsler de Kovid-19 kadar hızlı yayılabildiğini, enfekte bireyden tüm aile fertlerine bulaşabildiğini aktararak, "Bu hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler diğer tüm bulaşıcı hastalıklar ile benzerdir. Farklı olarak adenovirüslerin daha çok temasla bulaştığını düşünüyoruz. Bu nedenle hijyen kurallarına riayet edilmesi, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması ve sık el yıkanması bu hastalıktan korunmak için özellikle gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hastaların bu dönemde yaşam kalitesinin oldukça azaldığını da belirten Tanrıverdi, "Tedavide uzun süreli göz damlası kullanılması gerekiyor. Ayrıca bu hastalığın en az hasarla geçirilmesi ve diğer aile fertlerinin korunması için hasta kişinin erken dönemde antiviral göz damlasına başlaması ve hastaların hastalık hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Göz Hastalıkları bölümü, konjonktivit, ÖDEM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adenovirüs Kovid-19 kadar hızlı yayılabiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek Otobüs şoföründen ilginç korona önlemi: Yasaklı koltuklara 5 litrelik bidon bağladı Cinsel iktidarsızlığa neden olan istilacı aslan balığı, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar geldi Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları         
09:48
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı         
09:16
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Bu köye muhtar dayanmıyor! 20 ayda koltuğa 5 farklı isim oturdu, altıncısı yolda Bu köye muhtar dayanmıyor! 20 ayda koltuğa 5 farklı isim oturdu, altıncısı yolda         
08:14
Sunucu Özlem Yıldız, tedbiri elden bırakmadı: HES kodu olmadan eve almıyorum Sunucu Özlem Yıldız, tedbiri elden bırakmadı: HES kodu olmadan eve almıyorum         
07:33
Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı         
02:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 10:19:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adenovirüs Kovid-19 kadar hızlı yayılabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei