Son Dakika Haberleri: Adeo'dan İş Garantili İstihdam Eğitimi

Adeo'dan İş Garantili İstihdam Eğitimi

46 dakika önce

Adana Eczacı Odası (ADEO), İŞKUR desteğiyle nitelikli personel sayısını arttırma amacıyla 'Nitelikli Eczane Çalışanı Eğitim Programı' düzenledi.

Adeo'dan İş Garantili İstihdam Eğitimi, System.String[]
Adana Eczacı Odası (ADEO), İŞKUR desteğiyle nitelikli personel sayısını arttırma amacıyla 'Nitelikli Eczane Çalışanı Eğitim Programı' düzenledi.

Nitelikli personel sayısını arttırma hedefiyle düzenlenen programa mülakat sonucu 15 kursiyer alınarak, 'eczane işçisi' olma konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitim veriliyor.

Program ile ilgili bilgiler veren ADEO Genel Sekreteri Ecz. Mürsel Yalbuzdağ, "Eczanelerimizde iş yükü artmakta olup, eğitim almış nitelikli eczane personeli bulmakta zorluk çekilmektedir. Hem istihdam sağlanması hem de eczanelerimizdeki eğitim almış, nitelikli personel sayısının arttırılması için İŞKUR desteği ile 'Nitelikli Eczane Çalışanı Eğitim Programı' adı altında mesleki eğitim kursu düzenledik" dedi.

Eğitimin 50 gün, 300 saat süreceğini belirten Yalbuzdağ, eğitim süresince derslerin mesleklerinde deneyimli eczacılar tarafından verileceğini kaydederek, "Program kapsamında 'Sağlıkta Temel Kavramlar, Pratik İlaç Bilgisi, Halk Sağlığına Yönelik Temel Eczacılık Bilgileri, İlaç Dışı Ürünler, Mesleki Bilgisayar, Yasa-Yönetmelik ve Etik, İş Arama Becerileri ve Ön Muhasebeye Giriş' konularını içermektedir. Teorik eğitim sonrasında 160 saatlik Mesleki Eğitim şeklinde uygulamalı eğitim eczanelerde verilecek. Adana Eczacı Odası olarak hem eczanelerimizin eğitimli personel ihtiyacının karşılanması hem de iş bulamayan gençlerimizin istihdam edilmesi anlamında başlattığımız bu eğitim programının başarı sağlayacağını ümit ediyoruz. Başarı sağlandığı takdirde eğitim programımız devam edecek" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Adana, İŞKUR, Güncel
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