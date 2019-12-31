"Adet döneminde ağrınız artmadan ağrı kesici alın" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Adet döneminde ağrınız artmadan ağrı kesici alın' - Son Dakika Ekonomi

"Adet döneminde ağrınız artmadan ağrı kesici alın"

6 saat önce

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Ayşe Parlakgümüş, adet döneminde en sık yapılan hatalardan birinin ağrı şiddetlendiğinde ağrı kesici almak olduğunu belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Ayşe Parlakgümüş, adet döneminde en sık yapılan hatalardan birinin ağrı şiddetlendiğinde ağrı kesici almak olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Parlakgümüş, ağrı kesicilerin henüz ağrı hafif olduğunda düzenli olarak kullanıldığından daha etkili olacağın kaydetti.

Parlakgümüş, "Halk arasında sık korkulan yan etkilerden bir tanesi ağrı kesicinin adeti azaltacağı veya keseceğidir. Ağrı kesicilerin bir kısmı adet miktarını azaltabilir. Ancak bunun sağlık üzerine gösterilmiş hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Bilakis kanama az olacağı için kansızlık da daha az görülür. Ağrı kesicilerden fayda görmeyen hastalara, özellikle de gebelikten korunma isteği varsa doğum kontrol ilaçları yazılabilir." ifadelerini kullandı.

Önceden ağrılı adet görmezken sonradan görmeye başlayan kadınların hekime başvurması gerektiğinin altını çizen Parlakgümüş, "Nadiren myom, endometriozis, adenomiyozis gibi bazı jinekolojik hastalıkların veya enfeksiyonların belirtisi görülebilir. Bu nedenle tüm hastaların bir jinekolojik muayeneden geçmesi ve ultrasonografi yaptırması önerilir." değerlendirmesinde bulundu.

Adet döneminde ağrıyı azaltmak için tavsiyelerde bulunan Parlakgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Egzersiz yapılması ve karın üzerine sıcak havlu veya termofor uygulaması ağrıyı azaltır. Bu önlemlere rağmen hasta rahatlamıyorsa o zaman ağrı kesici kullanılmalı. Ağrı kesici olarak ilk seçenek parasetamol grubudur. Bu grup ilaç mide şikayeti olanlarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Non-steroid anti-inflamatuar ajanlarda kullanılabilir. Bu grup ilaçlar mutlaka tok karnına alınmalı. Her iki ilaç da adet sancısı yeni başladığında ve henüz ağrı azken alınmalı, ağrı olmasa bile düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Adet döneminde tüketilen gıdalarda yapılacak değişik faydalı olabilir. Bu özel dönemde az yağlı beslenmek, süt ürünleri alımının arttırılması, E, D ve B grubu vitaminleri düzenli alınması ve D grubu takviyesi adet sancısını azaltılmasına yardımcı oluyor."

Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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