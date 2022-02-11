Adeta boks ringi! Taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi - Son Dakika

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Akbatı mevkii Tem otoyolunda bir taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcular arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma boks maçlarını aratmayan bir kavgaya dönüştü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Taksinin içinden çıkarak yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taraflar, akan trafiğe aldırmadan kavgalarına devam etti. Taksideki kadın yolcu ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.