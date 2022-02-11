Üye Girişi
Adeta boks ringi! Taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi - Son Dakika

Adeta boks ringi! Taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi

11.02.2022 12:59

Esenyurt'ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, boks maçlarını aratmayacak şekilde yumruk yumruğa kavga etti. İkili arasındaki kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Akbatı mevkii Tem otoyolunda bir taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcular arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma boks maçlarını aratmayan bir kavgaya dönüştü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Taksinin içinden çıkarak yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taraflar, akan trafiğe aldırmadan kavgalarına devam etti. Taksideki kadın yolcu ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
500

Esenyurt, kavga, Taksi, Boks, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adeta boks ringi! Taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 13:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Adeta boks ringi! Taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement