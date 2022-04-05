Adeta çöplüğe dönen Kocaeli Körfezi, görenlerin tepkisini çekiyor - Son Dakika

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Adeta çöplüğe dönen Kocaeli Körfezi, görenlerin tepkisini çekiyor

KOCAELİ - Kocaeli körfezinde dün çekilen görüntü yürekleri sızlattı. Sahil kenarları adeta çöplüğe dönerken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Gemilerin atık bıraktığı, fabrikaların, limanların kirlettiği İzmit Körfezi'nde dün çekilen görüntüler yürekleri sızlattı. Geçtiğimiz yıl uzun süre deniz salyası ile mücadele eden ve oksijen seviyesinin oldukça düştüğü İzmit Körfezi'nin sahil kenarları adeta çöplüğe döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetlenen, deniz uçağı ile kirliliklerin tespit edildiği İzmit Körfezi'nde evsel atıklar kıyıya vurdu. Lodosla birlikte geldiği tahmin edilen çöplerin görüntüsünü vatandaşlar görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Denize atılan pislikler karaya vuruyor"

Sahilde düzenli olarak yürüyüş yaptığını söyleyen 64 yaşındaki Faruk Pekçe, "Eşimle birlikte sahillerimizi dolaşıyoruz, emekliliğin tadını çıkartmak istiyoruz ama vatandaşlarımız çok duyarsız. Belediyeler çöp konteynerleri koymasına rağmen kimse çöpünü konteynere atmıyor. Piknik alanlarını, sahil alanlarımızı güzel şekilde kullanmıyorlar. Halkımızı, buradan faydalanan insanları duyarlılığa davet ediyorum. Dolaşırken çöpleri görüyoruz. Geçen sene müsilaj vardı, iyi bir görüntü değildi ama belediyeler birliğiyle temizlemeye çalıştılar ve temizlediler. Müsilaj, tabiatın verdiği bir olgu ve başarıyla temizlendi. Tabiat her zaman öcünü alıyor. Denize atılan pislikler karaya vuruyor. Doğamızı kirletmeyelim. Doğamızı güzel kullanalım, doğamız intikamını alıyor" dedi.