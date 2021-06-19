Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Demireller Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki E.Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi. Duramayan tren kadına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇARPMA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kadının hareketsiz durduğu ve trenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.