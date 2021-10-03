Adeta savaştan çıkmış gibi! Ocaktan sızan gaz, bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Avcılar'da sabah saatlerinde ocaktan sızan gaz nedeniyle bir evde patlama meydana geldi. Mahalleli patlama yüzünden büyük korku yaşanırken, olayın büyüklüğü de fotoğraflara yansıdı.Patlamanın olduğu binada oturan Ramazan Şahbaz, "İşe gitmek üzere arabama bindiğim sırada patlama oldu. Dönüp baktığımda evin duvarları çökmüştü" dedi.

BİNANIN ÖN CEPHESİ SÖKÜLDÜ

Sabah saat 08.20 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki aynı aile fertlerinin oturduğu 2 katlı bir apartmanın birinci katında iddialara göre açık bırakılan ocaktan sızarak mutfağa dolan gaz patladı. Patlamanın şiddeti ile evdeki eşyaların bir kısmı ve binanın ön cephesi tamamen sökülerek sokağa saçıldı. Bitişikte bulunan evin de penceresi hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan ve yaralanan Sema Şahbaz hastaneye götürüldü. Savaş alanına dönen evde polisin yaptığı inceleme de tamamlandı.

MUTFAKTAKİ DUVARLAR YIKILDI

Patlama meydana gelen ev, gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Evin her tarafında patlamanın izleri açıkça görülürken özellikle mutfaktaki iki cephenin tüm duvarlarının yıkıldığı, dolapların askıda kaldığı görüldü. Bunun yanı sıra yatak ve oturma odalarında da büyük tahribat olduğu belirlendi.

KAYMAKAMLIK AİLEYE YARDIM EDECEK

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile emekli ailenin oturduğu evin tamiratının kaymakamlık tarafından karşılanacağı açıklandı. Üst katta oturan Ramazan Şahbaz, ablasının yaralandığı olayda iki çocuğunun da şoke olmuş biçimde uyandığını, onları dışarı çıkardıklarını anlattı. Şahbaz, "İşe gitmek üzere arabama bindiğim sırada patlama oldu. Dönüp baktığımda evin duvarları çökmüştü" dedi.